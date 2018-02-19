دار الأركان تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة دار الأركان، ومقرها في العاصمة الرياض، عن توفر عدة وظائف إدارية خالية بها وفق العديد من المسميات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير قانوني ” تخصص إنشاءات ” ، ومدير تأجير ” مول ” ، ومدير تحصيل، ومدير تسويق ” تجزئية ” ، ومديرة مبيعات هاتفية، بالإضافة إلى منسق عمليات ” مول ” ، وأخصائي تأجير ” مول ” .

وأشارت الشركة إلى أنها تشترط في المتقدمين خبرة تفوق 6 سنوات بالنسبة للمدراء، كما دعت الراغبين في التقديم إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان:

[email protected]