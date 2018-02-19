دار الأركان تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
أعلنت شركة دار الأركان، ومقرها في العاصمة الرياض، عن توفر عدة وظائف إدارية خالية بها وفق العديد من المسميات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير قانوني ” تخصص إنشاءات ” ، ومدير تأجير ” مول ” ، ومدير تحصيل، ومدير تسويق ” تجزئية ” ، ومديرة مبيعات هاتفية، بالإضافة إلى منسق عمليات ” مول ” ، وأخصائي تأجير ” مول ” .
وأشارت الشركة إلى أنها تشترط في المتقدمين خبرة تفوق 6 سنوات بالنسبة للمدراء، كما دعت الراغبين في التقديم إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان:
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