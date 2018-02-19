” إيمري ” يستخدم سلاح الملكي في مواجهة الإياب

نواف السالم(صدى):

يسعى أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى استخدام سلاح الملكي في مواجهتهما القادمة في إطار إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت مصادر أن “إيمري” يفكر في استخدام الأرجنتينى أنخيل دى ماريا كلاعب وسط ثالث ضد ريال مدريد، وهو المركز الذى كان يتألق فيه لاعب الوسط الأرجنتينى مع الملكى خلال موسم 2013/14؛ ليواجه المنافس بالسلاح ذاته.

و لم يختبر “إيمري” دى ماريا فى مركز لاعب الوسط الثالث من قبل مباراة ستراسبورج، ولكنه فعل ذلك مع جوليان دراكسلر بعد إصابة تياجو موتا فى سبتمبر.

وانتصر الريال على سان جيرمان بثلاثية مثيرة في إطار مباراة الذهاب، مقابل هدف من النادي الفرنسي.