” الجزائية ” تقضي بسجن ” داعشي ” 11 سنة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمًا بسجن ” داعشي ” 11 سنة؛ لإدانته بتكفير ولاة الأمر، بالإضافة إلى اعتزامه القيام بعمل إرهابي ضد رجال الأمن.

وضمت قائمة التهم التي وجهت للإرهابي، إنه كان يسعى للحصول على سلاح لتنفيذ ما عزم عليه، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال إنشائه حساب في تطبيق ” تويتر ” قام من خلاله بالمتابعة والمراسلة بخصوص أحد الهالكين، بالإضافة إلى متابعته أخبار تنظيم داعش الإرهابي.

وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه بسجنه مدة 11سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات لتكفيره حكومة هذه البلاد، ومنها أربع سنوات وفقًا للأمر الملكي الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، وسنة وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة لباقي ما أدين به من متابعة عبر برنامج ” تويتر ” ، بالإضافة إلى منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.