تعيين إبراهيم الراشد مديرا عاما لبنك التنمية الاجتماعية

علي القحطاني (صدى):

أعلن مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تعيين الاستاذ إبراهيم بن حمد الراشد مديرًا عامًا للبنك خلفًا للدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة.

ووجه ” الراشد ” الشكر إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك علي الغفيض على هذه المسؤولية الكبيرة، مؤكدًا أن البنك يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة جدًا تجاه تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والانتقال نحو مرحلة جديدة تغير السلوك الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية.

يُذكر أن ” الراشد ” يتمتع بخبرة تتجاوز الـ23 عامًا في قطاعات البنوك والتقنية، حيث كان يشغل منصب مساعد مدير عام النبك للتمويل الأصغر قبل تعيينه بإدارة البنك.