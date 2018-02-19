بالفيديو .. تامر حسنى يشكر جمهوره بلندن على حسابه الشخصي

نورة الشهري (صدى):

نشر الفنان المصري تامر حسنى فيديو علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، يشكر فيه جمهوره بلندن بعد حفلته الأخيرة.

وعلق تامر علي الفيديو قائلًا ” الحمد لله ختامها مسك وبجد أنا فرحان من كل قلبي على نجاح جولة عمري اللي بدأت من سنتين والنهاردة كانت آخر حفلة فيها مع جمهور لندن الراقي الكبير من مختلف جنسيات العالم شكراً كل الجاليات العربية والمصرية في كل أنحاء العالم على حبكم وتقديركم الكريم لي “.

وواصل تامر حديثه ” أنا بصراحة فرحان جداً جداً من كل قلبي أولاً لأني مصري عربي وثانياً عشان المجهود اللي بعمله في شغلي أنه بيوصل لكل العالم بالشكل ده بحمدك يارب ربنا مش بيضيع مجهود المجتهد شكراً كل جمهوري العظيم المخلص المحترم الوفي شكراً من كل قلبي ربنا يفرح قلوبكم ويحقق لكم كل أحلامكم يارب “.