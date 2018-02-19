311 موظفا وموظفة من ” إنسان ” يجتازون 72 دورة تدريبية العام الماضي

سعيد العجل(صدى):

أنهى 311 متدربا ومتدربة، من موظفي وموظفات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) في مختلف الفروع 744 ساعة تدريبية، خلال العام الماضي 2017 ، واجتاز المتدربون خلالها 72 دورة في مختلف المجالات.

حيث أقيمت دورات في الموارد البشرية، حول تنمية المهارات وتقييم الأداء الوظيفي، ودورات أخرى في تنمية الموارد المالية كالتسويق والشراكات، وإعداد التقارير. إضافة إلى دورات في الإعلام والتواصل تضمنت تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، والتصوير الفوتوغرافي، وتنمية المهارات.

كما قدمت دورات لموظفي خدمات المستفيدين ، كان أبرزها مهارات التعامل مع المستفيدين، وإعداد الإحصائيات، وإعداد الاستبانة الإحصائية، والتقارير، وغيرها من الدورات الجوهرية التي تعمل على تطوير الباحثين ورفع كفاءتهم، لخدمة أبناء وأسر الجمعية، وفق بيانات وإحصاءات دقيقة، كما أقيمت دورات للقيادات اشتملت على القدرات التنفيذية للمدراء، وإدارة المشاريع الاحترافية، والإبداع الإداري، ومهارات القيادة النسائية، وكذلك إدارة المخاطر للمنظمات الخيرية. كما استفاد موظفي الكفالات واستقبال التبرعات من الدورات التي قدمت لهم في التعامل مع المتبرعين، والتميز في خدمة العملاء. أما في الخدمات المساندة، فقد قدمت دورات في الأمن والسلامة المهنية، وأعمال المنافسات والمشتريات، وإعداد العقود وأساسيات كايزون لبيئة العمل.

وتأتي هذه الدورات انطلاقا من توجه الجمعية نحو التطوير الإداري ، ورفع كفاءة الموظفين، واستثمار طاقاتهم لتقديم خدمات متميزة لأسر الجمعية ، وفق أساليب مهنية عصرية. تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على تطوير القطاع غير الربحي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية.

