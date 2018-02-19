بالصور.. رئيسة وزراء بريطانيا بـ ” الحجاب ” في مسجد بباركشير

لندن(صدى):

ظهرت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، أمس الأحد، مرتدية ” الحجاب، وذلك خلال فعالية ” زُر مسجدي ” ، والتي تقام في بريطانيا كل عام، منذ 2015م، للعام الرابع على التوالي، بهدف تعزيز الحوار بين الأديان.

حيث نشر مجلس مسلمي بريطانيا – وهو منظم تلك الفعالية – عبر الحساب الرسمي له، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورًا لـ ” ماي ” ، أثناء ارتدائها الحجاب، وذلك خلال كلمتها التي ألقتها داخل مسجد ” ميدينهيد ” ، الواقع في مقاطعة باركشير، جنوب شرق بريطانيا.

وقالت ” ماي ” ، في وصف زيارتها للمسجد: ” أنها فرصة ثمينة للتعرف على الإسلام، والتأكيد على أنه دين السلام ” .

يشار إلى مشاركة عدد من السياسيين البريطانيين البارزين، في فعالية ” زر مسجدي ” ، والذين كان من بينهم صادق خان، رئيس بلدية لندن ، وجيريمي كوربن، رئيس حزب العمال.

جدير بالذكر، أنه قد فتح أكثر من 200 مسجد في مختلف أرجاء بريطانيا، أبوابها أمام أتباع الديانات الأخرى في البلاد، حيث أتاحت لهم الإطلاع بأنفسهم على شعائر المسلمين، والتعرف على مساجدهم، وذلك في إطار الفعالية ذاتها.