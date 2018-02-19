استعادة 811 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية ببلديات المدينة

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، عن نتائج الجولات الميدانية والتفتيشية لبلديات المدينة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الأمانة على موقعها الإلكتروني، أن تم ضبط وإزالة اعتداءات على أراضي حكومية بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 811 ألف متر مربع، خلال الجولات الميدانية لكلًا من بلديات ” أحد، العوالي، البيداء، العيون، قباء، العاقول، الفريش، والصويدرة “.

وأكدت الامانة أن الاعتداءات تمثلت في أحواش وحواجز ترابية، حيث تم التعامل مع تلك الاعتداءات وأصحابها بحزم وفقًا للأنظمة والتعليمات التي تسعى إلى الحد من الاعتداء على الأراضي الحكومية.

كما أشارت إلى أنه يتم تلقي البلاغات عن التعديات من خلال الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر تطبيقات الأمانة في الأجهزة الذكية.