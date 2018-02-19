بالصور.. علاقة حب بين 4 ببغاوات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

متابعات(صدى):

غير أربعة ببغاوات حياة ” روبا ساتون” ، وقلبوها راساً على عقب ، بسبب علاقة الحب التي تجمعهم .

وأصبح الببغاوات ” وينتر وسبرينج وريفر وراين” حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت ساتون علاقة الحب التي تجمعهم.

وذكرت ساتون أنها تقضي ساعات تراقب وتتفاعل مع الببغاوات الملونة لإدخال الفرحة والابتسامة على حياتها، وتقوم بتوثيق حياتهم وإعطاء بعض التفاصيل من حياتهم لمعجبيهم على إنستجرام.