بالصور.. علاقة حب بين 4 ببغاوات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
غير أربعة ببغاوات حياة ” روبا ساتون” ، وقلبوها راساً على عقب ، بسبب علاقة الحب التي تجمعهم .
وأصبح الببغاوات ” وينتر وسبرينج وريفر وراين” حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت ساتون علاقة الحب التي تجمعهم.
وذكرت ساتون أنها تقضي ساعات تراقب وتتفاعل مع الببغاوات الملونة لإدخال الفرحة والابتسامة على حياتها، وتقوم بتوثيق حياتهم وإعطاء بعض التفاصيل من حياتهم لمعجبيهم على إنستجرام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43040 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
,, باالرفاء والفروخ الكثيره ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8351 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه. يَحلـــــــــــوهـــــــــــــم .🐤🐦💞🐥🐣.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16155 ] نشر منذ 1 ساعة
☺️☺️
يهبلون 👌😍
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 1 ساعة
وه وه يازينهن والله 😘😘
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25078 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب