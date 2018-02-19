وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة ” إيكولاب “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” إيكولاب ” العالمية، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، عن حاجتها لمهندسين فنيين وموظفين إداريين؛ وذلك من أجل العمل في ” الخبر، ينبع، الدمام ” ، وفقًا للمسميات الآتية:

Application Engineer-

Nalco Saudi University Program – Service Technician-

Nalco Saudi University Program – Application Engineer-

Plant Finance Controller-

HR Manager – Saudi Arabia-

District Representative I-

Customer Service Representative-

Territory manager-

Senior Application Engineer – NC-

Technical Support Specialist-

وناشدت الشركة الراغبين، في الالتحاق بهذه الوظائف، الاطلاع على الشروط والتقديم، من خلال الرابط الآتي:هنا