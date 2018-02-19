وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة ” إيكولاب “
أعلنت شركة ” إيكولاب ” العالمية، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، عن حاجتها لمهندسين فنيين وموظفين إداريين؛ وذلك من أجل العمل في ” الخبر، ينبع، الدمام ” ، وفقًا للمسميات الآتية:
Application Engineer-
Nalco Saudi University Program – Service Technician-
Nalco Saudi University Program – Application Engineer-
Plant Finance Controller-
HR Manager – Saudi Arabia-
District Representative I-
Customer Service Representative-
Territory manager-
Senior Application Engineer – NC-
Technical Support Specialist-
وناشدت الشركة الراغبين، في الالتحاق بهذه الوظائف، الاطلاع على الشروط والتقديم، من خلال الرابط الآتي:هنا
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