بالصور.. ظهور إرهابي القاعدة في احتفالات ذكرى ثورة ليبيا

طرابلس(صدى):

ظهر الإرهابي إبراهيم تنتوش، عضو تنظيم القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة في صور ضمن الصور التي نشرتها اللجنة العليا للاحتفال بمناسبة الذكرى السابعة لثورة فبراير الليبية، مساء السبت الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور لتنتوش وهو برفقة امرأة يبدو أنها زوجته وعلى كتفيه طفل، مؤكدين أنه إبراهيم تنتوش المطلوب لشرطة الإنتربول الدولي على خلفية إحالة من مجلس الأمن، كونه أحد المقربين من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وكان تنتوش موظفًا بمنشآت مصنوعات الذهب في مدينة غريان غرب البلاد، فاشترك في تمويل الجماعة الليبية المقاتلة، وأقدم على سرقة المنشآت التي يعمل بها لتمويل الجماعة، وهرب إلى الخارج ملتحقًا بالتنظيم في أفغانستان.