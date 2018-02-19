الكمون لترطيب البشرة ولمعان الشعر وتقليل تساقطه

نورة الشهري(صدى):

توجد بعض التوابل العطرية المتوافرة في مطبخك التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق العناية للجسم، ومنها الكمون فهو لا يمثل مصدر غنى لتحسين صحة الجسم داخليًا عن طريق المساعدة في الهضم فقط بل وتحسن صحة الجلد والبشرة والشعر، وذلك لما يحتوي عليه من فيتامينات هامة لتجديد خلايا الجلد، كما تحتوى بذور الكمون على حوالي 100 مركب ما بين الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والمعادن والأحماض الدهنية.

فيمكنك الاستفادة من الكمون إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية التي تعانى من ظهور حب الشباب بصورة كبيرة، فمن خلال مزج ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ببعض قطرات الخل حتى تصبح عجينه، ثم قومي بفردها على الوجه وتركها بضعة دقائق ثم شطفها بالماء للتخلص من السموم المتراكمة على البشرة والتي تسبب البكتيريا التي تُعد الدافع الأساسي لظهور حب الشباب.

كما يحتوي الكمون على نسبة عالية من فيتامين E، والذي يحقق نتائج جيدة لترطيب البشرة ونضارتها، كما أن الزيوت الأساسية المتوافرة في الكمون لها خصائص مطهرة و مضادة للفطريات مما يحمى بشرتك من الالتهابات الفطرية والميكروبية.

و يفيد زيت الكمون أيضًا في علاج تساقط الشعر والحد من تقصفه، ويمكنك خلط كميات متساوية من زيت الكمون الأسود وزيت الزيتون، معًا وبعد توزيعه على شعرك بعد غسله، وسيعزز نمو الشعر وكذلك علاج تساقطه .

كما يمكنك الاعتماد على بذور الكمون في عمل وصفة للعناية بشعرك من خلال وضع ملعقتين من بذور الكمون في ¾ كوب من الماء لمدة 10 دقائق، وتركه حتى يبرد وباستخدام مصفاة قومي بفصل البذور عن الماء، ثم ضيفي صفار البيض إلى ماء الكمون وتخلط جيدا للحصول على قوام متجانس، ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى الخليط، ثم دلكي به فروه رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة إلى نحو ساعة، ثم يغسل بالماء.