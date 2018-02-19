بالفيديو.. ” نساء ” تثبت كفاءتها في العمل بمصنع دواجن بجدة

نايف السالم(صدى):

ألقى أحد التقارير المصورة، المذاع بإحدى البرامج التلفزيونية، صباح اليوم الإثنين، الضوء على فتيات وسيدات من أبناء المملكة، الذين يعملون بأحد مصانع الدواجن في محافظة جدة.

حيث أوضح التقرير، أن هناك أكثر من 100 فتاة وسيدة تعمل حاليًا بكفاءة كبيرة ومهنية وتكيف كبير في أحد المصانع المتكاملة لمختلف منتجات الدواجن، والذي أسس قسما للسيدات منذ 12 عامًا.

وأظهر التقرير، أن النساء في المصنع، يقمن فيه بكافة المهام بداية من تشغيل خطوط الإنتاج الضخمة، ومراقبة وتنفيذ مهام نوعية، تبدأ بالفرز والتقطيع والتصنيف، مرورًا بالتعبئة والتغليف، ومراقبة الجودة.

فيما عبر كثير من العاملات، خلال التقرير، عن تكيفهن وفخرهن بإثبات قدرتهن على العمل في مثل هذا المصنع، وكذلك تمكنهن من القيام بكافة المهام.

كما روت بعض الفتيات العاملات بالمصنع، كيفية تطورهن وتدرجهن في العمل، بداية من مهام العاملات، حتى أصبحن مشرفات أو مسؤولات عن أقسام بذاتها في مصنع الدواجن.