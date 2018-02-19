بالصور.. 3 ذهبيات لجودو السعودية في دولية لاتفيا

سعيد العجل(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي للجودو امس بعد مشاركته في البطولة الدولية التي اقيمت في لاتفيا وحقق ثمان ميدالية في منافسات بطولة لاتفيا الدولية ( ثلاث ذهب وفضيتان وثلاث برونز ) وشارك في المنافسات 6دول و47 نادياً.

وكانت البطولة مقسمة لفئات عمرية تحت (12 و 14و 16 و18 سنه) وخاض المنتخب السعودي الصراع بإستثناء فئة تحت 12 سنة وخطف اللاعب سعود المنيع ذهبية في وزن تحت 81 كجم تحت (16) وحصد ايضا فضية تحت (18) سنة حيث شارك في وزنين.وحصل الثنائي ياسر العتيبي وجواد السرديدي على ذهبية الذهبية في فئة تحت (18)سنة، فيما حقق خالد الحربي فضية تحت (16) سنة وفي فئة تحت (14) سنة نال عبدالرحمن الردادي وعبدالله نزال ويزيد العنزي المركز الثالث والميدالية البرونزيه.

وخلال مجريات البطولة برز الحكم الدولي السعودي حسن عمران الذي ادار العديد من المواجهات القوية .

وكشف رئيس لجنة المنتخبات الكابتن علي سراج أن الخطة التي رسمت سلفاً لتجهيز المنتخبات السعودية فعلت على أرض الواقع من خلال المشاركات الماضية.

من جانبه قال رئيس البعثة السعودية المشاركة العميد محمد الرويلي أن الهدف تحقق بفضل الله وسنعزز بمشيئة الله الإنجازات في البطولات القادمه.

وأبدى سعادته البالغة في هذه المكتسبات واهداها لمعالي وزير الرياضة المستشار تركي آل الشيخ مناشدا معاليه دعم هؤلاء لكي نضمن استمراريتهم ليرفعو رآية المملكة العربية السعودية في كل المحافل الدولية.

