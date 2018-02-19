رئيس ديوان المظالم يتفقد المحكمة الإدارية بنجران

راشد آل شريه(صدى):

قام رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بزيارة تفقدية للمحكمة الإدارية بمنطقة نجران في إطار زيارته لمنطقة نجران .

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحكمة رئيس المحكمة الإدارية بنجران الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل حسن وقضاة المحكمة ومنسوبيها .

وفي بداية الزيارة رحب فضيلة رئيس المحكمة بمعالي رئيس ديوان المظالم وبزيارته التي تأتي في إطار حرصه ومتابعته الدائمة للمحكمة ومنسوبيها .

من جانبه رحب الدكتور اليوسف بمنسوبي المحكمة ، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، مؤكداً خلال الزيارة الاهتمام بسرعة إنجاز القضايا بما لا يخل بتحقيق العدالة، كما ذكّرهم بالأمانة التي ألقيت على عواتقهم، والواجب الذي كلفوا به في سبيل إيصال الحقوق لأصحابها، وخدمة المتقاضين، مثمناً ما يوليه قائد هذا الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – ، من عناية واهتمام بمرفق القضاء، ودعم مشاريعه بما يعينه على تنفيذ خدماته العدلية، ورؤيته الإستراتيجية ورفع كفاءة أدائه القضائي.

وأضاف معاليه: نحن جميعاً نسعى إلى تحقيق الهدف المنشود وهو تطبيق الشريعة الإسلامية،والأنظمة المرعية، والإنصاف والعدل عملاً بمنهج الشرع وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وخدمة المواطنين ونصرة المظلوم، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.

كما التقى معالي رئيس ديوان المظالم ، بموظفي المحكمة، وحثهم على تقديم كل ما من شأنه خدمة المراجعين والتيسير عليهم في معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يعكس – بإذن الله – الصورة الحسنة والأداء الجيد لعموم محاكم الديوان، كما قام معاليه بجولة على المحكمة وأقسامها للاطلاع على سير العمل.

وفي الإطار ذاته استقبل معاليه خلال الزيارة عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، ووجه حيالها وفق المقتضى النظامي .