كيفية منع بعض المواقع الالكترونية من استغلال حاسوبك

عادل الحربي (صدى):

أثبتت مصادر أن بعض المواقع الإلكترونية تستخدم جهاز حاسوبك في عملية تعدين العملات الرقمية، وهو الأمر الذي كانت شركات الأمن الإلكتروني تحذر منه في وقت سابق.

كما قالت شركات الأمن إن بعض المواقع تعتمد على ملفات جافا سكريبت بشكل خفي لاستغلال زوارها والقيام بعملية التعدين.

وأوضحت أنه من الممكن أن تأتي هذه الملفات على شكل برامج ضارة تُثبت على جهاز المستخدم، دون علمه، وتستطيع الاستمرار في عملية التعدين حتى بعد إغلاق المتصفح.

وتؤكد الشركات ذاتها أن الأمر غير ضار ولا يشكل أي خطر لا على المستخدم ولا على الحاسوب.

فأول حل يكمن في تعطيل الجافا سكريبت على مواقع معينة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تصفح بعض المواقع بشكل جيد، خصوصا تلك التي تعتمد كثيرا على جافا سكريبت، مثل فيسبوك وتويتر.

– استخدام بعض الإضافات: لمستخدمي جوجل كروم ينصح باستعمال إضافة ” No Coin ” أو ” minerBlock ” أو ” Anti Miner” ويمكن لمستعملي فايرفوكس ومتصفحي أوبرا تحميل إضافة No Coin أو minerBlock.

وتعمل هذه الإضافات على إدراج النطاقات المعروفة والنصوص البرمجية للتعدين، ويتم تحديثها بانتظام.

حيث أن عملية التعدين يمكنها أن يؤثر على أداء وعمر البطارية في جهاز حاسوبك بالإضافة إلى زيادة في فاتورة الكهرباء.