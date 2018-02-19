الأطفال يشاركون في حضانة جناح التعليم بالجنادرية

عادل الحربي(صدى):

شارك عددًا من الأطفال، اليوم الإثنين، في الحضانة التي يوفرها جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للثقافة والتراث الجنادرية بنسخته الـ32.

وقال الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الطفل من خلال جناحها في الجنادرية: ” يكتشف، ويجرب، ويتعلم، ويبدع، من خلال الحضانة التي تعد أولى الخطوات نحو التعلم ” .

وتابع الحساب أن ذلك يكون في: ” بيئة تربوية داعمة ومراعية لخصائص واحتياجات الطفل عبر إثرائها بمواقف وأدوات ووسائل محفزة على التعلم ” .