الأطفال يشاركون في حضانة جناح التعليم بالجنادرية
شارك عددًا من الأطفال، اليوم الإثنين، في الحضانة التي يوفرها جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للثقافة والتراث الجنادرية بنسخته الـ32.
وقال الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الطفل من خلال جناحها في الجنادرية: ” يكتشف، ويجرب، ويتعلم، ويبدع، من خلال الحضانة التي تعد أولى الخطوات نحو التعلم ” .
وتابع الحساب أن ذلك يكون في: ” بيئة تربوية داعمة ومراعية لخصائص واحتياجات الطفل عبر إثرائها بمواقف وأدوات ووسائل محفزة على التعلم ” .
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