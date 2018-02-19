” حساب المواطن ” يعلن بدء تدقيق بيانات المسجلين مع البيانات الرسمية للجهات الأخرى

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم التحقق من توافق بيانات المسجلين المُفصح عنها، مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني معها.

وأوضح البرنامج أن ذلك يهدف التأكد من توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يؤثر عدم الإفصاح عن إجمالي بيانات الدخل للفرد والأسرة على الأهلية وقيمة الاستحقاق.

وكان حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن 45 % من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم في الدفعة الثالثة رجال، و 55% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم نساء.

وأشار أن 63% من المستحقين للدعم في الدفعة الثالثة مسجلون كأسر، و 37% من المستحقين أفراد مستقلون، وأن نسبة السيدات المسجلات (ربة أسرة) وأفراد مستقلين من المستحقين للدعم خلال الدفعة الثالثة تجاوزت 25% .