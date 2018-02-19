بالفيديو.. جولة أمانة المدينة على عدد من المطاعم بمنطقة الميقات

نايف السالم(صدى):

قامت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، وأمانة المدينة المنورة، أمس الأحد، بجولة تفتيشية على عدد من المطاعم بمنطقة الميقات.

ونشرت أمانة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، فيديو يوضح حملتها الرقابية على مطاعم الميقات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” .

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة والشؤون الرقابية في الرقابة على الأسواق والمطاعم؛ لمعرفة ما إذا كان يتم الالتزام باللوائح والأنظمة والمعايير، وضبط المخالفين وتوقيع العقوبات اللازمة بحقهم.