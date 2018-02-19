كونتي: للبرسا نقاط ضعف سنعمل عليها

نواف السالم(صدى):

أشار مدرب تشيلسي، أنطونيو كونتي، إلى أن مواجهة البرسا غدًا، في إطار دوري أبطال أوروبا، فرصة عظيمة؛ لإظهار مستواهم الحقيقي.

وقال ” كونتي ” إنه يسعى لتقديم مباراة مثالية، أمام فريق برشلونة المرعب، مضيفًا: ” ندرك أننا سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم.. وربما هو المرشح للفوز بلقب البطولة ” .

وأضاف: ” يجب أن نحاول تقديم مباراة مثالية من خلال اتخاذ أفضل القرارات.. بالنسبة لهذه النوعية من الفرق فإنها تمتلك شخصية رائعة عند الاستحواذ على الكرة. لكنهم قد يعانوا من نقاط ضعف بدون الكرة، ويجب أن نحاول الاستفادة من ذلك ” .