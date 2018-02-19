الجيش اليمني بدعم التحالف يدمر مواقع استراتيجية للحوثيين في صعدة ومأرب

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس شعبة الإعلام العسكري اليمني العقيد يحيى الحاتمي، اليوم الاثنين، أن الجيش اليمني تمكن اليوم من تدمير مواقع استراتيجية للحوثيين في صعدة ومأرب بمساندة التحالف العربي.

وأضاف ” الحاتمي ” أنه تم تصفية عناصر تابعة للمليشيا الإرهابية في صرواح، حيث لا تزال الاشتباكات جارية بين القوات الشرعية والتحالف العربي ضد الحوثيين في المناطق الجبلية والساحلية.

وأبدى المواطنون اليمنيون ثقتهم في قدرة الجيش على فرض سيطرته على على ربوع البلاد واقترابه من استعادة الشرعية وطرد الحوثيين الإرهابيين.