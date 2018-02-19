بالصور.. تعليم الطائف تطلق دورة إعداد منسق الموهوبين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطلقت إدارة الموهوبين في تعليم الطائف، اليوم الإثنين، دورة إعداد منسق الموهوبين، وهي دورة تدريبية تأهيلية تستهدف منسقي الموهوبين الجدد في مدارس الطائف، والتي يقدمها الأستاذ محمد الغنام، والأستاذ صالح الحميدان، والأستاذ أحمد المالكي؛ بواقع خمس ساعات يوميًا ولمدة ثلاثة أيام.

وافتتح الورشة مدير إدارة الموهوبين بتعليم الطائف الأستاذ بندر الحارثي، بينما تشتمل الدورة على تعريف المتدربين على خصائص وأساليب رعاية الطلاب الموهوبين ومهام المنسق داخل المدرسة وكيفية توثيق اعماله وألية استخدام حل المشكلات ومبادئه ومراحله وخطوات البحث العلمي.

وأكد ” الحارثي ” أن الدورة التدريبية تأتي ضمن أعمال الإدارة لتطوير ورفع كفاءة ومهارات وتأهيل منسقي الموهوبين؛ لتفعيل دوره الإيجابي والمثمر في داخل المدرسة.