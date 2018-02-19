أمير جازان يؤكد متابعة ودعم القيادة لتحقيق أعلى مستوى من العدل

تركي السالم(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم الإثنين، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالإمارة.

وأكد سمو الأمير، على ما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ” حفظهما الله ” ؛ لتحقيق أعلى المستويات العدلية والشفافية، التي تضمن المصلحة العامة والمساواة بين الجميع.

كما بحث سمو الأمير مع النائب العام، عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل النيابة العامة بالمنطقة، والجهات ذات العلاقة، والتي تسهم في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وسبل تطوير العمل.

من جهته، قدَّم النائب العام، الشكر والتقدير لسمو الأمير، داعياً الله أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير للوطن.