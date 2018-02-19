وزير التجارة والاستثمار يدشن ” تحقق ” و ” الشفافية ” أبرز خدمتين لهيئة المحاسبين

علي القرني(صدى):

دشن معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خدمتي ” شفافية ” و ” تحقق ” والتي اطلقتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صباح اليوم الاثنين بمقر التجارة والاستثمار.

وفي بداية التدشين قدم الأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور احمد بن عبدالله المغامس شرحاً مفصلاً عن الخدمتين أوضح خلاله مميزاتهما حيث ذكر ان خدمة تقرير الشفافية ستتيح لأصحاب المنشآت معرفة معلومات عن مكاتب المحاسبة كمستوى تأهيل منسوبيها وشهاداتهم المهنية وعملائهم والعديد من المعلومات الاضافية الهامة التي ستساعد طالبي الخدمة في اختيار المكتب المناسب لخدمته سواءً كانت خدمات مراجعة، أو زكاة وضريبة، أو استشارات محاسبية ومالية .

كما ابان المغامس ايضا عن خدمة (تحقق) والتي ستتيح لأصحاب المنشآت امكانية التأكد من هوية ممثل مكتب المحاسبة وذلك من خلال ادخال رقم الهوية الخاصة به للحد من منتحلي صفه المحاسبين القانونيين.

كما تم أطلاق النسخة العربية من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وعددا من الكتب المحاسبية والتي جاءت ترجمتها حرصا من الهيئة في نقل أفضل المقررات التعليمية على المستوى الدولي لتطوير المناهج العلمية ومخرجات التعليم لأقسام المحاسبة في السعودية بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام وتمكين طلاب اقسام المحاسبة في الجامعات من الإلمام بالمعارف الحديثة في مجال المحاسبة لتتوافق مع التطور الذي يحدث في المملكة.

هذا وأشاد وزير التجارة والاستثمار بدور هاتين الخدمتين والمؤلفات المتخصصة في المحاسبة نظرا للدور الهام الذي تقوم به، في تطوير المهنة وبيئة العمل المحاسبي ودعا المسؤولين فيها إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالهيئة إلى مصاف الهيئات الدولية وبما يحقق توجهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد عبر أمين عام الهيئة عن شكره وتقديره للدكتور ماجد القصبي لتدشينه الخدمتين ولما أبداه من اهتمام ودعم لعمل الهيئة وحرصه على تذليل الصعوبات التي تعترض أداءها متطلعاً إلى توجيهات معاليه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

