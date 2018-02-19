سجن شاب تحرش بزوجة مؤذن خلال صلاة الفجر

دبي(صدى):

أسدلت محكمة الجنايات في دبي الستار على قضية تحرش شاب آسيوي بزوجة مؤذن داخل غرفة نومها الملحقة بالمسجد الذي يعمل به زوجها ، وقضت بسجنه 6 أشهر والإبعاد .

وكان تقدم مؤذن وزوجته بدعوى ضد الشاب بتهمة تحرشه بها ، وأكد المؤذن أن زوجته أخبرته ، أن حوالي الساعة كانت حوالي 5.15 صباحاً، حيث موعد صلاة الفجر حين توجه زوجها للصلاة وتركها نائمة في الغرفة، فشعرت بشخص يقبل جبينها ثم يتحسس وجهها فتوقعت أنه زوجها لكنها سمعت صوته يرفع الأذان ففتحت عيناها لتشاهد المتهم الذي كان يحاول تقبيلها فصرخت من الذعر، ما دفعه إلى الفرار ومغادرة المكان.

وبضبط المتهم أقر في تحقيقات النيابة العامة ، إنه دخل الغرفة وشاهد زوجة المؤذن نائمة فقبل جبينها ثم غادر على الفور .