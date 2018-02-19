العراق: الحكم على 11 امرأة من جنسيات مختلفة بعد إدانتهن بالإرهاب

بغداد(صدى):

قضت محكمة عراقية متخصصة بجرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، بالسجن المؤبد بحق عشر نساء من جنسيات مختلفة بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اليوم، ” أن المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد- الرصافة, نظرت في قضايا الإرهابيات المذكورات, وأصدرت حكمهًا بالسجن المؤبد بحق عشر منهن بعد إدانتهن.

وبين أن هذه الأحكام التي استندت إلى المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي, تعد ابتدائية قابلة للتمييز في محكمة التمييز الاتحادية.