وظائف ” موارد بشرية ” شاغرة بشركة في الرياض
أعلنت إحدى الشركات الكبرى، المتواجدة بالعاصمة الرياض، عن رغبتها في تشغيل موظفين، وفقًا للتخصصات التالية:
– وظائف بقسم الموارد البشرية.
– كاشير.
وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، فيما يلي:
– المؤهل المطلوب: ثانوية عامة.
– يشترط أن يكون المتقدم صاحب مظهر حسن.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
– يشترط التفرغ التام.
فيما تتيح الشركة إمكانية التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، وذلك من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، أو عبر الهاتف من خلال الرقم التالي: 4641013 – 118 – 313.
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