وظائف ” موارد بشرية ” شاغرة بشركة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الكبرى، المتواجدة بالعاصمة الرياض، عن رغبتها في تشغيل موظفين، وفقًا للتخصصات التالية:

– وظائف بقسم الموارد البشرية.

– كاشير.

وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، فيما يلي:

– المؤهل المطلوب: ثانوية عامة.

– يشترط أن يكون المتقدم صاحب مظهر حسن.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– يشترط التفرغ التام.

فيما تتيح الشركة إمكانية التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، وذلك من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، أو عبر الهاتف من خلال الرقم التالي: 4641013 – 118 – 313.