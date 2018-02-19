بدء النظر في واقعة منشطات الرياضي الروسي

ماجد محمد(صدى):

بدأت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الإثنين، أنها بدأت إجراءات للنظر في سقوط الرياضي الروسي ألكسندر كروشيلنيتسكي، الفائز بميدالية أولمبية، في اختبار للمنشطات.

ويذكر أن ” كروشيلنيتسكي ” ، الذي ينافس في رياضة الكيرلنج، سقط في اختبار للمنشطات بعد العثور على مادة ميلدونيوم في عينته، وهي مادة محظورة تزيد من القدرة على التحمل خلال المنافسات الرياضية.

وأكدت المحكمة، في بيان لها اليوم، أنه لم يتم بعد تحديد أي موعد لجلسة الاستماع، كما أنه لن يتم تقديم أي معلومات جديدة في الوقت الحالي.