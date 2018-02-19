تشكيل لجنة رباعية لمراقبة المنتجات الزراعية

عادل الحربي (صدى):

قام محافظ المندق صالح القلطي، بتشكيل لجنة رباعية، من عدة جهات، هي المحافظة والبلدية والشرطة والزراعة والمياه؛ لمراقبة المنتجات الزراعية.

وذكر ” القلطي ” ، أن هذه اللجنة، تشكلت بعد توجيه واهتمام، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، الذي أطلع على رغبتنا، في القيام بعمل هذه اللجنة، وبارك ووجه بعمل اللجنة فورًا.

وأشار ” القلطي ” ، إلى أهمية تعاون المزارعين، وأصحاب محلات بيع الخضروات والفواكه، والتقيد بالتعليمات؛ حتى تتحقق الأهداف من عمل هذه اللجنة، في الحفاظ على الصحة العامة، وتقديم منتوجات زراعية خالية من أي مواد كيماوية أو مبيدات حشرية، تضر بصحة الانسان، ملفتًا الانتباه إلى أن سلامة وصحة الإنسان من أولويات أعمال اللجنة.

ومن الجدير بالذكر، أن محافظة المندق، تعد ثاني مدينة صحية عالمية، واختيرت وفق معايير برنامج المدن الصحية، ومن ضمن معايير الاختيار سلامة الغذاء وخلوها من الأمراض، واعتمادها على المحاصيل الذاتية، ومن هذا المنطلق ورغبة في تفعيل هذا المشروع الصحي، وتفعيل برامجه؛ وحرصًا على سلامة صحة الإنسان، عمدنا الى تشكيل هذه اللجنة.