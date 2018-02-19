” النمر ” يكشف عن فشل عملية تكميم المعدة في 3 حالات

أماني الغامدي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الأثنين، عن أخطار عملية تكميم المعدة، في 3 حالات.

وقال ” النمر” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عملية تكميم المعدة مصيرها الفشل حتماً…في حالة إذا ماتحب الرياضه نهائياً، و ماتقدر على استمرار الحميه ، ولاتستطيع مقاومة الشوكولاته “.