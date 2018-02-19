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” النمر ” يكشف عن فشل عملية تكميم المعدة في 3 حالات

” النمر ” يكشف عن فشل عملية تكميم المعدة في 3 حالات
أماني الغامدي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الأثنين، عن أخطار عملية تكميم المعدة، في 3 حالات.

وقال ” النمر” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عملية تكميم المعدة مصيرها الفشل حتماً…في حالة إذا ماتحب الرياضه نهائياً، و ماتقدر على استمرار الحميه ، ولاتستطيع مقاومة الشوكولاته “.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 2 ساعتين

يادكتور واذا عندك خشونه بالركب ويالله تشيل نفسك وتبيني امشي . واذا مشيت ثاني احسبني بالفراش ما اقدر اقوم وتورم وتورم وما اقدر اثنيها ز

[ عدد التعليقات: 2533 ] نشر منذ 2 ساعتين

اغلب اللي كمموا ترهل لديهم الجلد ويحتاجون مشاريع أخرى وخاصه منهم من يكره الرياضه-ومن يحب الحلا لايكمم-

[ عدد التعليقات: 16155 ] نشر منذ 2 ساعتين

كثير اللي اعرفهم صلحوا عملية تكميم يعانون معاناه 😣

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