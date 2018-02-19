” النمر ” يكشف عن فشل عملية تكميم المعدة في 3 حالات
كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الأثنين، عن أخطار عملية تكميم المعدة، في 3 حالات.
وقال ” النمر” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عملية تكميم المعدة مصيرها الفشل حتماً…في حالة إذا ماتحب الرياضه نهائياً، و ماتقدر على استمرار الحميه ، ولاتستطيع مقاومة الشوكولاته “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43040 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
السويلمي[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 2 ساعتين
يادكتور واذا عندك خشونه بالركب ويالله تشيل نفسك وتبيني امشي . واذا مشيت ثاني احسبني بالفراش ما اقدر اقوم وتورم وتورم وما اقدر اثنيها ز
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2533 ] نشر منذ 2 ساعتين
اغلب اللي كمموا ترهل لديهم الجلد ويحتاجون مشاريع أخرى وخاصه منهم من يكره الرياضه-ومن يحب الحلا لايكمم-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25077 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16155 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير اللي اعرفهم صلحوا عملية تكميم يعانون معاناه 😣