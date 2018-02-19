افتتاح أول مدرسة وطنية للحمير بفرنسا

باريس(صدى):

افتتاح مدرسة جديدة فريدة من نوعها في ” قرية فلينوف سور لوت ” بجنوب فرنسا الغربي، للتدريب علي استخدام الحمير.

حيث تُدرب المدرسة الناس على كيفية استخدام الحمير في الأنشطة الزراعية التي يقومون بها في البساتين المخصصة لإنتاج مواد الزراعة العضوية وشبه العضوية.

و يحضر للمدرسة أشخاص من كل المناطق؛ لتلقي دورات تدريبية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام، عن طرق استخدام الحمير في كثير من الأنشطة الزراعية التي يتم تعاطيها في البساتين المخصصة للخضر والنباتات العطرية أو الحبوب التي يتم زرعها بكميات قليلة.

كما وضعت لافتة أمام مبنى خلفه بستان بقرية فلينوف سور لوت، وقد كتب عليها ” هنا المدرسة الوطنية للحمير المتخصصة في زراعات البستان”.

وتتنوع الأنشطة في المدرسة ما بين حرثُ أتربة هذه البساتين بواسطة آلات تجرها الحمير، أو نقل المحاصيل منها إلى المستودعات.