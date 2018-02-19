” الدمام الطبي ” ينجح في تثبيت كسر في الفقرة القطنية لمصاب

نايف السالم(صدى):

تمكن مجمع الدمام الطبي من تثبيت كسر في الفقرة القطنية الأولى، لمصاب تَعَرّض لحادث مروري تسبب له في كسر بالفقرة القطنية الأولى، في عملية هي الأولى من نوعها التي تُجرى في المجمع عبر تدخل جراحي محدود.

وأوضحت صحة الشرقية أن الفريق الطبي أجرى عملية فتح الجمجمة لتخفيف ضغط الدماغ، وعملية جراحية لتثبيت كسر انفجاري في الفقرة القطنية الأولى في منطقة الظهر.

وتابعت: ” ما زال المصاب يرقد في المجمع لاستكمال العلاج اللازم، وقد تميزت العملية الأولى بكونها‏ محدودة التداخل؛ على خلاف الفتح الجراحي الكبير؛ حيث تم تركيب جميع المسامير ‏والأعمدة من جروح صغيرة لا يتجاوز طول الواحد منها 1.5سم تحت‏ توجيه جهاز الملاحة العصبية. ”

وأشارت إلى إنه تم استخدام جهاز الملاحة العصبية للحصول على الدقة القصوى أثناء تثبيت المسامير مع الحصول على أشعة مقطعية آنية أثناء العملية عن طريق جهاز ” O-arm ” .