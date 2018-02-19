180 ألف شخص يعانون من الصرع في المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت إحصائية حديثة عن إجمالي الأشخاص الذين يعانون من مرض الصرع داخل المملكة، موضحه أن هناك ما يقرب من 180 ألف شخص مصابون بالصرع في المملكة.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد الفياض، أن المستشفى نجح في إجراء 800 عملية دقيقة لمرضى الصرع وتنتهي باستئصال البؤرة المسببة لنوبات الصرع، لافتًا إلى أن أكثر من 70 مليون حول العالم يعانون من هذا المرض.

كما أوضحت رئيس الجمعية السعودية لأمراض الصرع الدكتورة رائدة البرادعي، أن الجمعية تقوم بإقامة حملات توعوية في مختلف مناطق المملكة لتوعية المجتمع حول كيفية التعامل مع مريض الصرع، لافته إلى أن الصرع غير معدٍ وهناك عوامل كثيرة للإصابة به.

وأشارت ” البرادعي ” إلى أن هناك مشاهير يعانون من المرض وهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي مع استخدام الأدوية التي تقلل نوبات الصرع.