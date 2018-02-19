نايف السالم(صدى):

بدأت وزارة التعليم، امس الأحد، في تلقي طلبات التقديم للنقل من الوظيفة الإدارية إلى الوظيفة التعليمية، لمن يشغل المرتبة السادسة فأعلى، وينبغي على الإداريين الراغبين في النقلن التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية.

واشترطت الوزارة في النقل من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، أن يكون المتقدِّم ممن تنطبق عليه ضوابط شغل الوظائف التعليمية على المستوى الخامس، و حاصلًا على بكالوريوس تربوي أو غير تربوي شريطة حصوله على دبلوم تربوي، ويجتاز اختبار كفايات المعلمين (قياس)، ويكون لائقًا طبيًّا، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا أمنية أو فكرية أو سلوكية أو قضايا الشرف أو الأمانة.

وأكدت على ضرورة اصطحاب المستندات التالية للتقديم: صورة من وثيقة التخرج مصدقة مع الأساس، وصورة من الهوية مع الأساس، وصورة من الدبلوم التربوي إذا كان المؤهل غير تربوي مع الأساس، وصورة من اختبار قياس، وتعبئة نموذج الإقرار والتعهد ضمن المسوغات.

من جانبه، نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، مقطع فيديو يوضح خطوات التقديم على الكادر التعليمي للإداريين عبر نظام فارس:

1. دخول الكادر الإداري على نظام فارس.

2. الدخول على الخدمة الذاتية للموظف.

3. اختيار طلب التحويل إلى الكادر التعليمي.

4. النقر على زر ” إضافة “، حيث يوثق النظام تسجيل طلب جديد.

5. تظهر قائمة بالبيانات المطلوب الإقرار بصحتها ثم اختيار نعم أو لا والضغط على زر ” التالي “.

6. يضيف طالب التحويل المستندات المطلوبة عبر زر ” إضافة مرفق “.

7. يظهر الطلب بعد ذلك بالشاشة الرئيسية للنظام.

8. يمكن للمتقدم من خلال هذه الشاشة معرفة حالة طلبه.

و يمكن للراغبين التسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي، عبر رابطين؛ الأول خاص بنظام فارس الخدمة الذاتية، للمرة الأولى، من خلال الرابط هنا أما للمسجلين سابقاً في النظام، فيُمكنهم الدخول من الرابط هنا .