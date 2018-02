عضلات كيم كاردشيان تثير السخرية بمواقع التواصل

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي ” كيم كاردشيان ” وهي بعضلات ضخمة تشبه عضلات ” هولك الخارق ” .

وتعود حقيقة الصورة إلى استخدم “جاي جورج ” الفوتوشوب للعب في بعض الصورة المأخوذة من برنامج الواقع ” Keeping Up With the Kardashians “، وسرعان ما أشعلت عضلات كيم كارداشيان الجديدة الإنترنت بمجرد تحميلها عبر تويتر.

وظهرت كيم في الصور امرأة قوية لها عضلات ضخمة تجعلها قادرة على إنجاز أي مهمة جسدية.

لكن في الحقيقة، لا تزال نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان تبذل قصارى جهدها لإبراز عضلاتها وتنشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو خلال تواجدها في الجيم.