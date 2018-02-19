بالصور .. شيرين تتألق للمرة الثانية بأزياء من توقيع يوسف الجاسمى

أماني الغامدي(صدى):

تطُل المطربة المصرية شيرين من جديد؛ مرتدية جمبسوت روز مطرز وبه بعض سمات الملابس الهندية من تصميم مصمم الأزياء الكويتي ” يوسف الجاسمي ” ، والتي كانت قد ارتدت فستان أسود في فضي من تصميمه أيضًا في حفلتها الأخيرة، بتكون هذه المرة الثانية التي تتألق فيها شيرين من توقيع جاميسكو.

حيث ارتدت هذا الجامبسوت خلال حفلها في السويد مع الفنان تامر حسنى ، وكان عبارة عن جزئين الأعلى بلوز مطرزة من نفس اللون القماش ، أما الجزء الأسفل فكان من عبارة عن بنطلون ” رجل فيل ” وبه كسرات من الأمام .

وصففت شعرها على شكل كعكة مرفوعة إلى الأعلى من تصفيف اللبناني سامي إدريس، حتى تظهر جمال قصة الجامبسوت و الذي كان مشغول و مطرز على الرقبة أيضا ، كما أنها اعتمدت على ماكياج بسيط من الميكاب ارتيست دانى كمال.