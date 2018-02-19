طرد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة

ماجد محمد(صدى):

شهدت مدينة باها البرازيلية، اليوم الأثنين، واقعة مثيرة في عالم كرة القدم، بعد طرد 9 لاعبين بشكل جماعي من صفوف فريقي باهيا، وفيتوريا.

ونشبت مشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريقين؛ أدت إلى قرار الطرد، وإنها المباراة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الثاني.

وأصدر الحكم 5 بطاقات حمراء في وجه 5 من لاعبي فيتوريا، و4 بطاقات حمراء للاعبي باهيا.

ووقع الخلاف بعد أن أحرز اللاعب فينيسيوس، نجم نادي باهيا، هدف التعادل لصالح فريقه، الذي كان متأخراً بهدف دون رد، من ركلة جزاء، واحتفل بطريقة استفزت لاعبي الفريق الأخر.

وأشعل حارس مرمى فيتوريا، فيرناندو ميغيل، شرارة العراك بين اللاعبين بعد توجهه إلى فينيسيوس وتوجيه اللوم له بسبب طريقة احتفاله المستفزة.