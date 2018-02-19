زوجة تخلع زوجها بسبب طيبته الزائدة
تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، ضد زوجها ، مؤكده ” طيبته الزائدة خنقتني ” .
وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، إننا متزوجان منذ 3 سنوات ورزقنا الله بطفلة صغيرة ، وطوال هذه الفترة زوجي لا يرفض لي طلب ودائما يقول لي حاضر على كل شئ .
وتابعت الزوجة ، هذه الطيبة الزائدة أشعرتني بالملل وحبه خنقني ، أحتاج أن يتناقش معي في اي قرار ولكنه دائمًا يترك لي أخذ أي قرار يتعلق بنا، فأنا أحتاج أن يعترض ولو مرة واحدة على طلب لي حتى أشعر أن معي رجلا .
واستطردت قائلة ، طول الوقت يعيش من أجل إرضائي، وكل موقف يقول لي اللي تشوفيه ” وكأني أنا سي السيد” ، فلم أتحمل استكمال حياتي مع زوج ضعيف الشخصية يُشعرني دائمًا بالملل؛ لذلك أقمت دعوى خلع وما زالت الدعوى منظورة حتى الآن.
العاشق الولهان[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق
تعالي اتجوزيني والله لاوريك نجوم القايلة ( مصارية مايعرفون نجوم القايله)
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1525 ] نشر منذ 4 دقائق
ياويل حالي خلعتيه عشان طيبته هاذي مدري وش تبي عقول فاضيه وربي
ماتبيه غيور ماتبيه عصبي ماتبيه بخيل ماتبيه كريم ماتبيه طيب هذا يبي لنا تفصيل نفصله ونحط الاشياء المذكوره على حسب المزاج هههههه
الروقي[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 4 دقائق
ان رفض بكيتي وصحتي عنيف وتجحدينه على طول وانه مايعطيك شيء كل شيء لا لا
وان ماصار يقول لا والا يقول شيء قلتي ضعيف شخصية ….
وان صار متوسط مره يرفض ومره مايرفض تصيرين عندما يرفض تلعنينه وتجحدين كل العشره والسنين معه وتقولين ماشفتي منه خير ان كان يرفض ويقبل
يعني مالكن حل
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4079 ] نشر منذ 2 دقيقتين
سمراء
سمراءَ رقّي للعليلِ الباكي
وترفّقي بفتىً مناهُ رضاكِ
ما نامَ وجداً تجاسرَتْ عيناهُ
بينَ المروجِ فغازلتْ عيناكِ
أضناهُ وجدٌ دائمٌ وصبابةٌ
وتسهّدٌ وتوَثُّــبًٌ لخَطاكِ
أَتخادعيهِ وتُخْلِفِي ميعادَهُ
وتعذّبين مدلّهاً … بهواكِ
وهو الذي باتَ اللّيالي باكياً
يرعى النّجومَ لعلّه يلقاكِ
سمراءَ عُودي واذْكُرِي ميثاقـَنَا
بينَ الخمائلِ والعيونُ بَواكي
بينَ المروجِ على الغديرِ تعلّقتْ
عَيْنِي بعينِكِ والفؤادُ طَوَاكِ
وتساءَلَتْ عيناكِ بعدَ تغيُّّبِ
أنَسِيتَ عَهْدِي أيّها المُتباكي
لا والّذي فطرَ القلوبَ على الهَوى
أنا مَا نَسيتُ … ولا سَلَوْتُ هواكِ
لكنّ قلبي والفؤادُ ومُهْجَتِي
أُسرى لديكِ فأكرمي أُسراكِ
سأظلُّ في محرابِ حُبّكِ ناسكاً
متعبداً مستسلماً لقضاكِ