زوجة تخلع زوجها بسبب طيبته الزائدة

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، ضد زوجها ، مؤكده ” طيبته الزائدة خنقتني ” .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، إننا متزوجان منذ 3 سنوات ورزقنا الله بطفلة صغيرة ، وطوال هذه الفترة زوجي لا يرفض لي طلب ودائما يقول لي حاضر على كل شئ .

وتابعت الزوجة ، هذه الطيبة الزائدة أشعرتني بالملل وحبه خنقني ، أحتاج أن يتناقش معي في اي قرار ولكنه دائمًا يترك لي أخذ أي قرار يتعلق بنا، فأنا أحتاج أن يعترض ولو مرة واحدة على طلب لي حتى أشعر أن معي رجلا .

واستطردت قائلة ، طول الوقت يعيش من أجل إرضائي، وكل موقف يقول لي اللي تشوفيه ” وكأني أنا سي السيد” ، فلم أتحمل استكمال حياتي مع زوج ضعيف الشخصية يُشعرني دائمًا بالملل؛ لذلك أقمت دعوى خلع وما زالت الدعوى منظورة حتى الآن.