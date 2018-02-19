تشخيص طبي دقيق ينجح في معالجة حالة نادرة لمريض بحفر الباطن

أبها(صدى):

تمكن استشاري الباطنية بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من خلال الزيارات الدورية للعيادات الاستشارية بأحد المراكز الصحية بالمحافظة بفضل الله، من تشخيص حالة مريض يبلغ من العمر 13 عاماً، يعاني من نقص في الوزن وتغير في لون البشرة إلى بشرة داكنة وضعف في الجسم ودوران وفقدان الوعي .

وبعد الكشف الطبي على المريض وعمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة تبين بأنه لديه فشل في الغدة الكظرية (الجار كلوية ) وأن الغدة الكظريه لا تفرز كرتزون حيث تم إعطاء المريض العلاج اللازم لتعويض نقص إفراز الغدة وتم عمل متابعة مستمرة حتى تحسنت حالة المريض وعاد إلى حالته الطبيعية وتغير لونه الداكن إلى لونه المعتاد .