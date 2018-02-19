ميريام فارس تنشر فيديو جديد لابنها يرصد الشبه بينهما
شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، فيديو جديد لابنها ” جايدن ” يرصد الشبه بينهما دون أن تٌظهر وجهه .
وظهرت ميريام فارس في الفيديو وهي تشد شعر ابنها جايدن المجعد، لتكشف عن الشبه الكبير مع شعرها الكيرلي الذي تشتهر به .
وحرصت فارس على إخفاء وجه الطفل بعدما قررت من فترة التوقف عن نشر صوره خوفاً من الحسد والعين، بحسب تعبيرها.
عبدالله[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش علينا شعره يشبه شعرها إعلام سامح حتى الخير ما يعرفون وش هو الخير المفيد