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ميريام فارس تنشر فيديو جديد لابنها يرصد الشبه بينهما

ميريام فارس تنشر فيديو جديد لابنها يرصد الشبه بينهما
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، فيديو جديد لابنها ” جايدن ” يرصد الشبه بينهما دون أن تٌظهر وجهه .

وظهرت ميريام فارس في الفيديو وهي تشد شعر ابنها جايدن المجعد، لتكشف عن الشبه الكبير مع شعرها الكيرلي الذي تشتهر به .

وحرصت فارس على إخفاء وجه الطفل بعدما قررت من فترة التوقف عن نشر صوره خوفاً من الحسد والعين، بحسب تعبيرها.

🤫#sundayfunday

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين

وش علينا شعره يشبه شعرها إعلام سامح حتى الخير ما يعرفون وش هو الخير المفيد

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