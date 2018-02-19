” أردوغان ” يوجه رسالة استفزازية إلى أكراد عفرين

أنقرة(صدى):

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى الوحدات التركية بمنطقة عفرين شمال سوريا، مشيراً إلى أنهم ليس أمامهم سوى إلقاء السلاح أو الذهاب إلى أحضان داعميها، على حد قوله.

جاء ذلك خلال كلمته، أمس الأحد، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤكداً على استمرار العمليات العسكرية على عفرين حتى يستسلم الأكراد.

في سياق آخر، تشير الأنباء إلى دخول قوات سورية موالية للحكومة إلى عفرين؛ للمشاركة في صد العدوان التركي، وذلك خلال الساعات المقبلة.