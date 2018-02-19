بريطانيا تسند هذا المنصب للمرأة منذ عام 1100

لندن(صدى):

قامت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، ” آن جيسوب ” ، في منصب الرئيس التنفيذي، لدار ” سك ” العملة الملكية؛ لتصبح أول امرأة، تقود هذا الكيان منذ 1100 عام، بعدما خدمته طوال عقد من الزمان.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخزانة، في بيان لها: ” ربما استغرق الأمر، أكثر من ألف عام، لكن سك العملة تقودها في النهاية امرأة، ونثق في أنها ستقوم بعمل رائع ” .

ومن الجدير بالذكر، ستشرف ” جيسوف ” ، على إدخال عملة 50 50 بنس الجديدة، إلى نطاق التداول، والتي ستحمل تصميم خاص بالذكرى المائة؛ لحصول النساء على حق التصويت في بريطانيا.

يُذكر أن هذه المهمة، قديمًا شخصيات مرموقة، على مر التاريخ أمثال ” إسحاق نيوتن “، ويعمل لدى الدار المسؤولة عن سك 90 مليون، عملة نقدية أسبوعيًا، نحو 900 موظف.