الدوسري: مكاتب العقار ستوفر فرص وظيفية مناسبة لأبناء نجران

راشد آل شريه(صدى):

أكد أمين عام لجنة التوطين مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن مكاتب العقار ستوفر عددًا من الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء وبنات الوطن.

وأوضح ” الدوسري ” أن اللجنة تواصل جولاتها الميدانية اليومية على مكاتب العقار بالمنطقة؛ تميدًا لتوطينها وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك استثناء أو تهاون لمن لم يلتزم بتطبيق التعليمات.

وتشمل أنشطة التوطين بالإضافة إلى مكاتب العقار, محال الذهب والمجوهرات، والمراكز التجارية المغلقة، ومكاتب تأجير السيارات، والجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية، ووكالات ومعارض السيارات، وبيع قطع الغيار، وبيع المستلزمات الرجالية والعطور، والإيواء والسياحة.