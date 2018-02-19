بالفيديو.. ” نائب التعليم ” يشهد عرض للكارتيه لطالبتين بالجنادرية 32

عادل الحربي (صدى):

شهد الدكتور عبدالرحمن العاصمي، نائب وزير التعليم، صباح اليوم الأثنين، عرضًا للكاراتيه، قدمته طالبتان بالمرحلة الابتدائية، وذلك ضمن مشاركات الطلاب والطالبات، بجناح الوزارة، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

حيث استعرضت الطالبتان من خلال العرض، جانباً من التدريبات التي تتلقاها الطالبات ضمن نشاط التربية البدنية، والذي يعد واحدًا من المبادرات المعززة للسلوك الإيجابي.

فيما لقي العرض استحساناً من نائب الوزير والوفد المصاحب له، والذين أبدوا إعجابهم بأداء الطالبتين، مشيدين بإجادتهم لتنفيذ عدد من الحركات الخاصة بالكاراتيه.