” ترامب ” يهاجم ” وينفري “: آمل أن تخوض الانتخابات حتى تهزم

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلامية اوبرا وينفري، بعد إدارتها لنقاش مع 14 ناخباً من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين، خلال برنامجها ” 60 دقيقة ” الذي يعرض على قناة ” سي بي إس “.

وقال ” أردوغان ” في تغريدة له بموقع ” تويتر “:” “شاهدت للتو أوبرا وينفري، التي تعاني من شعور قوى بعدم الأمان والتي في لحظة أعرفها جيداً، استضافت مجموعة من الأفراد فى برنامج 60 دقيقة، الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة، آمل أن تخوض أوبرا الانتخابات حتى تنكشف وتهزم مثل كل الآخرين “.

يذكر أن أسئلة وينفري للناخبين، كانت تتراوح بين ما إذا كانت البلاد أصبحت في حال اقتصادي أفضل، وما إذا كان الاحترام الذي تتمتع به أمريكا يتآكل على مستوى العالم.