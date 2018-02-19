مبادرة نوعية لبرنامج الشراكة المجتمعية بصحة مكة

أحمد الخبراني(صدى):

نفذت صحة مكة المكرمة ممثلة ببرنامج المشاركة المجتمعية مبادرة (الرعاية الصحية المتنقلة) لمركز البيضاء ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية وذلك بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لأهالي مركز البيضاء وكانت هذه المبادرة من المبادرات النوعية التى فازت على مستوى مبادرات عديدة شاركت بها مناطق المملكة حيث سجلت هذه المبادرة عشرة آلاف ساعة عمل تطوعية .

وقد تم تكريم المشاركين في هذه المبادرة النوعية خلال الحفل الذي نظمته الصحة بحضور معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة لتكريم الفائزين بجائزة معاليه للتميز في التطوع الصحي 2017م ضمن حملة تطوعي ـ صحي .