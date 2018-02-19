30 منحة للمواطنين من بلدية أحد

علي القحطاني(صدى):

تعتزم بلدية محافظة أحد رفيدة، توزيع 30 منحة للمواطنين أصحاب المنح السامية، حيث طالب رئيس البلدية هؤلاء المواطنين بمراجعة البلدية لسحب القرعة العلنية في الموعدد المحدد يوم الإثنين الموافق 24/ 6/ 1439هـ.

كما وجه محمد بن سالم الوادعي، رئيس البلدية، المواطنين باصطحاب صور إثبات الشخصية لكل شخص، وأساس الوكالات، على أن تقوم اللجنة بالسحب لمن لم يحضر القرعة.

والأسماء هي:

1.محمد ناصر جارالله ال جارالله

2.زهره محمد مستور القحطاني

3.سعد سعيد عبدالله ال كسلاء القحطاني

4.ثامر محمد عبدالرحمن الغرامه القحطاني

5.سعيد معيض علي ال ظاهر القحطاني

6.يحيى مسفر سعد ال بسام القحطاني

7.سعيد سعيد مفلح الضلافيع القحطاني

8.عبدالله محمد علي ال غظيف

9.محمد علي مريع ال غظيف

10.علي محمد علي ال غظيف

11.خالد علي ركاد ال روق القحطاني

12.إبراهيم صالح عثمان الصالح

13.حسين علي مسفر ال فروان الوعيلي

14.ورثة/ عبدالعزيز مشبب هادي الخشن

15.فوزيه علي ناصر السدره

16.عبدالرحمن عبدالله المبروك النويصر

17.وسام عبدالرحمن عبدالله المبروك النويصر

18.يزيد عبدالرحمن عبدالله المبروك النويصر

19.ماجد سليمان عبدالله السدراني

20.ناصر سليمان عبدالله الطليحان

21.مازن محمد ناصر ال ياسر الأسمري

22.سعيد علي سعيد طالع القحطاني

23.نوره ناصر ناحي القحطاني

24.عبدالرحمن حسن سعيد ال جبعان

25.جارالله علي محمد ال مشتح القحطاني

26.جميله سنيطح سعد القحطاني

27.عبدالله محمد احمد ال معتق القحطاني

28.صالحه حمد علي القحطاني

29.محمد عبدالله فيصل ال دهيم

30.زهره سعيد يحيى ال دهيم