بعد فشلهم في الهرب.. سجناء يحتجزون حراسا رهائن في البرازيل

برازيليا(صدى):

أوضحت إدارة السجون في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، أن سجناء نفَّذوا، أمس الأحد، عصيانًا احتجزوا خلاله حراسًا رهائن؛ عقب فشلهم في الهرب من السجن الواقع قرب ريو دي جانيرو.

وأضافت، إن العصيان بدأ بعد الظهر في سجن ” ميلتون دياس مورييرا دي جابيري ” الذي يبعد 55 كيلومترًا عن وسط مدينة ريو، والذي على غرار بقية سجون البلاد يعاني من الازدحام.

وجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس ميشال تامر، استحداث وزارة للأمن العام وعهد إلى الجيش قيادة قوات الشرطة في ولاية ريو دي جانيرو التي زادت فيها كثيرًا أعمال العنف.