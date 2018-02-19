مطور ” إثريوم ” يحذر من العملات الافتراضية.. ويؤكد: الأصول التقليدية آمنة

عادل الحربي(صدى):

أطلق مطور شبكة ” إثريوم ” فيتاليك بوتيرين، تحذيره من خطر العملات الرقمية الافتراضية، ضمن سلسلة التحذيرات العالمية المتتالية من خطر تداول هذه العملات على نطاق واسع.

وأكد مطور الشبكة التي تعتمد على تقنيه ” البلوك شين “، أن العملات الافتراضية هي فئة أصول ناشئة جديدة شديدة التذبذب ويمكن أن تتراجع بحدة قرب الصفر في أي وقت.

كما وجه ” بوتيرين ” المقبلين على العملات الرقمية بشكل واسع، بالتعامل بالأصول التقليدية الأكثر آمانًا، قائلًا ” إذا كنت تحاول معرفة أين تضع مدخرات حياتك، فإن الأصول التقليدية لازالت راهنك الأكثر أمانًا “.

يُذكر أن العملات الافتراضية تعاني من حالة تذبذب شديدة خاصة منذ بداية العام الحالي 2018، حيث تعافت العملات الافتراضية بشكل طفيف من عملية بيع عنيفة، أفقدت السوق حوالي 100 مليار دولار من قيمته السوقية في يوم واحد.