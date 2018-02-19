رجل إندونيسي يسرق سيارة رئيسه في أول يوم عمل

جاكرتا(صدى):

ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عامًا في شمال العاصمة جاكرتا؛ لسرقته سيارة رئيسه في أول يوم عمل له كسائق لدى أحد أصحاب الأعمال.

حيث قال رئيس شرطة دائرة بينجارينجان، إن المشتبه استلم عمله في اليوم الأول عندما هرب بسيارة مديره في العمل، مبررًا ذلك بأنه اضطر لذلك لحاجته للمال لأنه لا يملك وظيفة دائمة وحظه قليل من التعليم والقيادة هي مهارته الوحيدة.

كما صرح صاحب العمل بأنه وثق في السائق الجديد؛ لأن صديقًا رشحه له لذا لم يسأل عن بطاقة الهوية الخاصة به.